MONA M03電動雙門轎跑車是小鵬汽車系列中最親民的車款，售價在100,000至150,000人民幣，約14,035至21,052美元之間。這種車價區間也是中國大陸的車市主力，比重約占3分之1。

8月8日開始預訂的MONA M03，有兩個車型可選擇，一種是不含先進自動駕駛的入門款，售價從16,813美元起跳。另種是採用類似特斯拉技術的M03 Max，起賣價在21,866美元較貴，在新台幣70萬左右。

上述這兩款新車都比目前小鵬現有電動車款，售價22,000美元的P5轎車要便宜。小鵬汽車創始人之一兼執行長的何小鵬表示，M03 Max可說是唯一一款市價低於20萬人民幣，約28,068美元的高端自駕電動車，可望在2025年初開始陸續交車。

創業10年的小鵬汽車，是從廣州開始發跡。在收購了網約車業者滴滴出行（Didi Global）的電動車研發部門後，便創造汽車品牌MONA。當初因為競爭過於激烈，故滴滴出行才會暫時出走電動車產業。

路透社指出，小鵬汽車有了MONA品牌的助陣，虧損的情況應可好轉。因為產品的經濟規模獲得改善，可望先損益兩平。小鵬汽車之前曾預估，MONA車款的每年銷售量有機會超過10萬輛。

拜2024年前7個月電動車業績年增20%，以及收取提供德國福斯汽車的技術權利金，小鵬汽車毛利率明顯好轉。不過，中國大陸其它的對手，並沒有讓小鵬汽車有喘息的機會。

以蔚來（Nio）來說，已在4月推出了售價較低的品牌樂道（ONVO），旗下標榜具家庭智能的中型休旅車L60，將於9月開始販售，預估將與特斯拉在中國大陸最熱賣的Model Y相互競爭。

分析師指出，ONVO以及MONA電動車在各自的自動駕駛技術中，都沒有使用光學雷達（LiDAR）感測器，這種策略類似特斯拉只使用攝影機的全自動輔助駕駛（FSD），因此可降低電動車的硬體成本。

在過去兩年期間，中國大陸光達製造業者禾賽科技（Hesai Technology）雖增加產量，這種自駕技術最重要的之一感測器，價格雖也大幅下滑，但成本還是要好幾千塊人民幣。

小鵬汽車在2021年時，一度推出全球首款可選配光學雷達感測器的汽車P5，並加以大量生產。不過，為了吸引手頭較緊的車主，小鵬在去年9月時決定推出沒有光達感測器的PS車款，僅要價22000美元。據悉，配有光達感測器的小鵬汽車，售價至少要從31,450美元起跳。

跟普通只有1D（一維）功能的雷達不同，光學雷達可以提供周遭環境完整的3D（三維）圖像，也與2D相機的效果有差異。因此，裝有光達感測器的車輛，基本上可清楚行駛在各種惡劣的天候下，行車辨識度上明顯優於雷達與相機。