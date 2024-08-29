而另一份數據顯示，英國七月新車銷售年減14.4%，連續第五個月下滑，來到6萬5478輛。

歐洲汽車製造協會(ACEA)指出，比利時、荷蘭和法國電動車(EV)市場的改善，未能抵消德國電動車銷售下降近37%的影響。

歐盟地區七月銷售的「廣義」電動車(包括純電動車、插電式混合動力車、混合動力車)佔所有新車銷售的50.9%，高於去年同期的47%。

但是純電動車和插電式混合動力車的銷量分別下降10.8%和14.1%；偏重燃油動力的混合動力車，銷量則大增25.7%。

在汽車製造商表現方面，在中國的激烈競政之下，福斯集團、Stellantis和雷諾汽車銷量分別年減2.2%、5.2%、1.7%。

特斯拉下跌14.7%，上汽集團則大增24.2%。

歐盟執委會在8月20日大致上維持了對中國製電動車最高36.3%的關稅計畫，僅將中國製特斯拉進口關稅調降至9%。

在英國的數據方面，包括純電動車、插電式混合動力車、混合動力車的銷量，佔總銷量比例來到37.5%，低於去年同期的39.5%。

英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)表示，產業向淨零排放的轉型，可能會出現持續波動。

不斷上升的生活成本和製造成本，影響了電動車的銷售和生產，也促使一些汽車製造商縮減他們的電動車計畫。