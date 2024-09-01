南屯區中和巷閒置鐵皮工廠昨深夜竄火舌，波及周圍數量汽車。（台中市消防局提供）

台中市南屯區中和巷一處閒置鐵皮工廠，昨（8月31日）深夜竄火舌，由於廠房內存放大批雜物，火勢一發不可收拾，5輛汽車慘遭火吻，幸無人傷亡。警消現場初步研判，疑場內報廢小貨車電池未移除自燃釀災，正確起火原因待調查釐清。

南屯區中和巷昨晚10時許發生火警，起火處為閒置鐵皮廠房，消防局派遣第六大隊、春社分隊等共計5個單位，出動各式消防車11輛、救護車1輛、消防人員29名，由組長林文榮擔任指揮官；第四警分局則派遣警力3車7人於周邊警戒並進行交管維序。

消防人員到場已冒出火煙，立即布署水線搶救，由於場內堆放大量雜物，火勢波及周圍汽車，包括廠房內地主的2輛汽車（其中1輛已報廢）、廠房鐵皮外路邊共3輛汽車遭燒毀，幸無人員傷亡，燃燒面積為30平方公尺。

第四警分局鑑識人員與消防火調科及地主進入火場勘查，初步研判報廢小貨車為起火點，疑車上電池未移除引發自燃而釀災，詳細起火原因待調查釐清。