圖書館館方貼出禁止私電電源充電。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

圖書館館方貼出禁止私接電源的公告，周姓男子置之不理。（警方提供／郭良傑高雄傳真）

高雄一名周姓男子因未經圖書館館方同意，擅自使用館內充電座對個人的電動自行車鋰電池充電，經館方人員勸阻不聽，館方對周男提出竊盜罪告訴，警方到場時，周男不服警方偵辦，拿出手機對警方蒐證，要錄下執行警員臂章碼，並稱要告警方強制罪，經一番折騰後，警方依竊盜罪現行犯將周男移送偵辦。

警方在16日下午14時30分許，接獲高雄市立圖書館小港分館館方報案請求協助，即刻派員到場處理，一名周姓男子（42歲）違反圖書館使用規定，擅自使用館內電源插座對個人的電動自行車鋰電池充電，經館方人員當面勸阻及告知其館內充電使用範圍及規定，周男仍拒絕配合、勸阻不聽，由該館副館長代表館方對周男提出竊盜罪告訴。

警方到場時，周姓男子對警方表示他不配合館方的用電規定，拿出手機反對警方反蒐證，拍攝處理員警臂章號碼，聲稱「誰拔電源，及阻擋拍攝，就告誰強制罪」，警方與周男一番折騰後，查扣用來竊電的鋰電池，將周男帶回警局，依照竊盜現行犯將其逮捕，全案詢後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。