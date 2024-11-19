微電車「掛牌新制」倒數，違規最重罰3600元，警方加強宣導。（警方提供）

自今年11月30日起，舊稱電動自行車的「微型電動二輪車」（下稱微電車），需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘，違者處罰新台幣1200元至3600元罰鍰，並禁止駕駛，車輛也將移置保管或沒入。因期限將至，警方近期加強宣導。

根據台北市警松山分局統計，今年1月至10月，松山區微電車違規取締計68件，前3大違規項目為「不依規定停放車輛」、「未配戴安全帽」及「不依號誌指示行駛」。

鑑於掛牌過渡期限將屆，為達到宣導、執法並重，松山分局配合台北市警察局規劃，自今（19）日起分2階段（為期4週），加強微電車違規之宣導、執法。

第一階段（自11月19日至11月29日）為加強宣導期：除一般性違規執法，主要側重宣導未懸掛牌照的駕駛人，於期限內領用號牌；第二階段（自11月30日至12月15日）為加強執法期：針對轄內微電車易違規熱區（時），規劃勤務取締未領用牌照行駛的微電車。

松山分局呼籲，現已使用微電車的民眾，儘快完成車輛領牌及投保程序。另提醒微電車依規定不能載人，違者處罰300至600元罰鍰；未滿14歲不得騎車，違者處罰600至1200元罰鍰，警方將持續列為稽查重點，以確保民眾用路安全。