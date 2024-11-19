彰化縣長王惠美等人視察北斗鎮舜耕路現況。（彰縣府提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣溪州鄉三西路路面不平且高低有落差，水溝旁没有設置護欄，北斗鎮舜耕路路面凹凸不平且破損嚴重，影響人車安全，縣府接獲民眾陳情及民代反應，將投入1769萬元，進行路面改善工程，以維護用路人行車及學童行的安全，工程預計在11月下旬開工，工期約30天。

彰化縣長王惠美與各級民代今（19）日視察溪州鄉三西路、北斗鎮舜耕路，工務處表示，工程預計11月下旬陸續開工，工期為30日曆天，縣府施工團隊通盤檢討各處路口標誌標線，全力辦理各項道路改善作業，落實路平及路安等道路養護目標。

一位住在溪州鄉聖天宮旁三西路交叉路口附近的廖先生說，這路口每年都會發生幾次車禍、聽到路口有「碰」的聲音，因路口地面有高低差，路面又不平，且有水溝没有護欄，感謝反映後縣長來視察，要進行改善。

王惠美表示，溪州鄉三西路為鄉道106線，是通往埤頭及西螺最便捷的路線，將優先改善聖天宮旁三西路交叉路口危險路段，將加裝護欄，改善高低落差及路面不平，因沿路線有學校及社區，縣府將投入養護經費648萬元，一併改善中山路二段332巷到中央路二段，長約1800公尺寬全路幅，學校周邊將規劃綠底白行穿線，投入養護經費648萬元，保障用路人及學童的安全。

王惠美指出，北斗鎮舜耕路為鄉道182線，平日及假日車流量都很大，因當地民眾反映老舊破損、嚴重龜裂等，將改善台1線中山路至彰101線宮前街，長度約1480公尺寬全路幅，為紓解這個路段往台1線左轉車流，車道瘦身並增加左轉附加儲車空間，以利路口轉向車輛行駛順暢，並由管線單位辦理孔蓋下地計40處，投入經費1121萬元，並協調相關單位，路面完工後2年內不能再開挖。