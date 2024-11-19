賴晏駒（小賴）近來推出新單曲〈NEVER THE SAME〉，日前作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目，賴晏駒分享新歌創作過程，更透露他新家裝潢被人詐騙的崩潰故事，聽了讓阿娟都不禁大罵：「低級錯誤。」

「活力DJ」阿娟恭喜賴晏駒擁有人生的第一間房子，賴晏駒感嘆說，這房子也是得來不易，跟新歌一樣千迴百轉。他認識的一位設計師朋友打包票說，可以幫他把房子裝潢好，不會多賺他一毛錢，賴晏駒心想是熟識的朋友，就放心交給他，接著開始溝通討論設計，前端都很順利，等到交屋後差不多要挑建材，於是聯絡設計師朋友，結果整個人失聯，消失兩周後，他才收到設計師朋友訊息說：「我最近要住院動手術，能否等我出院？請再給我一些時間！」

當下賴晏駒察覺不對勁，馬上到新家現場看，不看還好，一看傻眼，原本房子的一道隔間牆，硬生生消失不見，從兩房一廳變成一片空地，讓賴晏駒驚呼：「我是買了什麼廣場嗎？」

「活力DJ」阿娟聽了也說，這是被騙吧？當初是這樣溝通設計的嗎？賴晏駒說，已經先付設計費了，當初是說要隔間打通而已，不是整片牆拆除！他再次聯絡設計師朋友，並嚴肅地告知：「請問當初溝通設計是哪裡出錯了嗎？我希望你身體健康，手術順利，如果你是騙我的，你真的會有報應。」賴晏駒無奈表示，最後這個人還是消失了，而且還看到這個人限時動態跑去唱歌。

賴晏駒說，這時刻無法去追討什麼了，他本來住的房子租約要到期了，如果新家沒有在時間內裝潢好等同於是有家歸不得，沒有時間停留在原地，他趕快找了新的設計師，卻開始陷入焦慮不安，因為前面發生的事情讓他無法放心跟信任，必須時刻去監工，深怕廣場變「操場」。

賴晏駒更提到，木工師傅還發現，前一位設計師把冷氣的管線裝錯，居然把冷氣孔打在地板上，荒唐到連師傅說從沒看過管線這樣裝，讓阿娟驚呼：「這真的是太低級的錯誤了！」賴晏駒說，那個管線已經救不回來，大家如果有看他新家的開箱影片，可以發現為了遮掩這個離譜的錯誤，又做了小隔間遮蔽冷氣管線。

賴晏駒接著說，本來新歌可以更早發行的，就是因為新家多花了很多錢去裝潢，新歌計畫只好先喊停，他時間跟金錢都花在後續的補救跟監工，在這邊他也感謝新的設計師，設計師肯定壓力很大，因為前車之鑑他從頭盯到尾，進度到哪他就驗收到哪。不過賴晏駒正能量滿滿，他說，現在想想，好險沒有讓之前那位設計師繼續做下去，不然這個家可能四不像。阿娟也說，後來還好遇到對的設計師，新家成果超棒，賴晏駒現在住的舒適舒服，也是因禍得福。