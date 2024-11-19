嘉義大埔鄉茄苳村的光電場預定地蓋在民眾住家後方，引爆當地居民強烈抗爭。經濟部表示，正在修改《太陽光電設置景觀審定原則》，未來光電容量2MW(2000瓩)以下者，將要求從民宅處退縮「一定距離」以上，實際需離多少公尺，還在討論中。至於2MW以上案場，也會強制業者要辦說明會。

上個月大埔鄉不滿光電業者在住家旁鋪設大面積地面型光電板，造成光害與熱反射等公害，發起抗議。以當地案場預定地狀況，光電板與住家的距離只有相隔5公尺，居民相當憂心光電板增高附近溫度，還有光線折射。

經濟部表示，行政院長卓榮泰已指示有爭議、地太小者不要開發，目前正在正在修景觀審定原則，未來距離民宅，會設定得退縮一定距離，實際多少公尺還在討論。至於2MW以上案場，則會要業者得辦說明會，讓居民參與了解。

另外，政府目前已有一個法務、農業、內政、經濟各部會的大型案件管控平台，針對20MW以上大的光電案場，掌握進度與協助事項。農漁民保護部分，針對漁電共生案場，已要求養魚上方蓋模組要有同意文件，可以給漁民保障。