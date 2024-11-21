國碩旗下的子公司除了最早的碩禾(3691)外，禾米特材、國碩能源、國碩光能、日發綠能及一些合資的公司。國碩光能是國碩百分百成立的SPV公司，專注於太陽能案場；日發綠能是與泓德能源(6873)合資，專注於漁電案場合作；合資公司部分和壽險合作成立禾碩綠電和碩民綠能，也是持有太陽能案場，去年合資公司增加14MW的案量，整體合資公司的總案量達91MW。

國碩今年全年自建電廠達6MW，另有6MW在建置中，預計明年初陸續掛表。在自建案場之後，緊接的就是維運，維運案場隨合資公司及自持案場增加，維運案量也會隨之增加，今年相較於去年增加10MW的維運案量。電費與維運收入穩定，截至Q3收入達4000多萬，預計隨維運案場增加，電費與維運收入將呈穩定成長。

國碩前三季營收結構部分，工程收入占43%、ribbon占40%、維運占5%、其它包括售電/儲能等，未來希望可以增加自持案場，增加售電量。