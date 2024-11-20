2011年的費德勒(左)與納達爾。（美聯社資料照）

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西班牙網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在台維斯盃決賽8強結束他的偉大職業生涯，往昔的勁敵費德勒（Roger Federer）在網路寫了一封感性的長信致敬納達爾，紀念他們長達20年的「費納之爭」，半日內就突破千萬觀看次數。「既然你準備好從網球畢業了，我在傷感之前有幾件事情想要分享。」

「我們先講一個最明顯的，你打敗我太多次了，多於我打贏你，你對我的挑戰是無人可比的。在紅土場地，你讓我覺得是自己闖進你家的後院，你壓迫我只能勉強守住自己的陣地，你甚至逼得我必須改變球拍的尺寸，不敢放過任何一點優勢。」

在男網3巨頭時代，曾經天下無敵的費德勒頻頻遭到納達爾壓制，納達爾的交手戰績是24勝16敗，即使在硬地球場費德勒也面臨納達爾的強力威脅。納達爾生涯22座大滿貫金盃也超過費德勒的20冠。

費德勒提到納達爾打球的小習慣，包括把場邊的水瓶排排站，每一球對壘前都要撥頭髮、抓鼻子、挑眉、整理內褲（後來遭到計時器限制比較收斂）。這方面與費德勒形成鮮明對比，因為費德勒幾乎不做多餘的動作，「我不是非常迷信的人，但你真的是達到另一個境界了，偷偷告訴你其實我有點喜歡你這樣，這感覺十分獨特，很有你的風格。」

最讓費德勒傷感的是兩人職業生涯大部分重疊，彷彿兩人是一起度過的，「我們曾經一起開啟網球之旅，經過20年之後，我想告訴你，你走過了多麼偉大的旅程，歷史性的14座法網冠軍！你讓西班牙人驕傲，你讓整個網球世界驕傲。」費德勒這封信感動許多球迷，稱讚他們是網壇史上最偉大的一對勁敵。

📖 20 years ago: the 1st FEDAL in history.



World No.34 back then, Rafael Nadal, 17 years old, faced No.1 Roger Federer for the first time and beat him 6-3 6-3 in Miami 3rd round.



The 1st chapter of a legendary 40 episodes series 🥹pic.twitter.com/jdjhYHNP4A — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 25, 2024