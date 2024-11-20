勞動部勞動力發展署北分署公務員疑職場霸凌在辦公室內輕生，引發關注。國民黨智庫副執行長凌濤直言，綠營權貴從黨秘書長林右昌愛將海科館長陳素芬霸凌，到背景雄厚的北分署長謝宜容，到底要害死多少公務員？總統賴清德民調下跌，不出來管高官嘴臉嗎？

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，勞動部19日認定職場霸凌成立且情節重大，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職。

凌濤昨在臉書發文，「綠營權貴高官帶頭霸凌基層公務員，勞動部變『過勞部』，人都走了還不停職？」勞動部從部長何佩珊到政務次長，對公務員輕生調查報告簡直是甩鍋大會，除了稱謝宜容霸凌非「直接理由」，人都走了還可以胡謅原因，署長還扯「通靈」，簡直人神共憤。

凌濤也質疑，若該名員工從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，當事人有反應過，主管未處理也是失職。主管勞動環境的勞動部竟然成為帶頭霸凌的單位，惡化台灣整體勞動環境，如何還能要求一般企業遵守？勞工真的是民進黨最軟、最好欺負的一塊嗎？外界指控該分署長涉嫌圖利不法、牽涉顧問及未發包的案子不查嗎？

凌濤痛批，「綠營權貴從林右昌愛將海科館長陳素芬霸凌，再到坐升官直升機背景雄厚的謝宜容，還要害死多少公務員？賴清德總統民調正在下滑，難道不出來管管這些高官的嘴臉嗎？」