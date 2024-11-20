全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）預計於台灣時間周四盤後公布最新財報，市場高度關注。據選擇權交易的分析，輝達財報公布後，其股價震盪幅度恐高達8.5%，相當於市值可能出現近3000億美元（約台幣9.7兆元）的劇烈波動。

路透等外媒報導，據選擇權分析服務供應商ORATS的數據，輝達的選擇權交易顯示，財報公布後，其股價可能暴漲或暴跌 8.5%。這也符合輝達過去12季財報公布後股價波動幅度。

然而，由於輝達目前市值已攀升至3.44兆美元，預計此次財報公布後的市值波動將達到2920億美元，創下歷史新高。如此龐大的規模，甚至超過標普500指數約95%的成分股。

儘管輝達股價在財報公布後的走勢通常低於市場預期，但ORATS創辦人安柏森（Matt Amberson）表示，如果波動幅度超過預期，通常會以股價上漲為主。他指出，在過去12個季度的財報中，有5次股價變動超出市場預期，且全都上漲。

據FactSet調查，分析師普遍預測輝達第三季（8-10 月）經調整後每股盈餘（EPS）將來到0.71美元，而營收可望達331億美元。

Mizuho 分析師克萊因（Jordan Klein）指出，輝達本季（11-1 月）的財測應更加重要。據華爾街分析人士對部分客戶的非正式估計，輝達本季營收有望達到390~400億美元。

Stifel分析師羅伊（Ruben Roy）認為，即使輝達財報公布後股價漲幅有限，他仍將輝達目標價從165美元上調至180美元，投資評等維持「買進」。他表示，隨著Blackwell的需求強勁且營收增加，投資人將轉而關注輝達的中期展望。

在輝達財報公布前夕，周二（19日）股價大漲4.8%，收在147.01美元。