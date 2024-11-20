納豆（林郁智）跟女友依依至交往快8年，今（20）日終於傳出好消息，納豆在TVBS《食尚玩家》2天1夜go搭檔曾子余、梁舒涵見證下，在沖繩海邊向依依浪漫求婚，感動說：「我的命是妳幫我撿回來的。」讓依依感動噴淚，點頭答應嫁給他。

納豆感性告白依依當年幫她縫紅內褲讓他成功站上金馬獎，也是依依發現他當時不對勁，硬拉著他去醫院，「我要好好地謝謝妳。謝謝妳的溫柔，包容了我的自傲和我的脆弱。謝謝妳的堅強，照顧了我的無力和我的笨拙。依依，我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。」而納豆選在11月20日求婚的原因是，「1120」諧音「依依愛你」，相當浪漫。

納豆在沙灘上浪漫下跪，讓依依非常感動。（TVBS提供）

納豆透過經紀人回應：「豆哥想給依依一個特別的求婚儀式，所以跟食尚玩家製作單位一同策劃了這個計畫！也因為製作單位的用心，才有這次的沖繩求婚，豆哥和依依都很感謝《食尚玩家》的鼎力支持。」

依依答應納豆求婚。（TVBS提供）

至於婚禮部分，他們希望能在明年舉行，「但聽說明年飯店都很熱門，現在想到要開始籌備婚禮就很頭疼」。經紀人也說，求婚當下依依有猜到，但看到納豆下跪時，還是忍不住落淚，有小小驚喜一下。