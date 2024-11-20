第15屆珠海航展17日落幕，本次航展由於出現共軍殲-20、殲-35，俄軍Su-57等3款匿蹤戰機而格外受到關注。而軍事專家施孝瑋認為，匿蹤戰機有一個先決概念，匿蹤戰機並不是靠匿蹤戰機去打，匿蹤戰機是靠防空系統去打！

他於日前在《施孝瑋的軍武大觀 EP46》分析，匿蹤戰機既然要能夠作戰，是不能洩漏自己的電子訊號，雷達波在作戰時絕對嚴格管制，靠接受夥伴已知的、可以看到敵方的感測器所獲得的戰場綜合情資，傳遞給匿蹤戰機。

因此，作戰時，匿蹤戰績就依靠所接獲的這些戰場情資，分配任務，或與忠誠僚機進行資料鏈的連結。

第15屆珠海航展12日揭幕，殲-35A隱形戰機以重頭戲的姿態亮相。（環球時報）

他舉例，以F35來說，可以運用匿蹤功能進行源頭打擊。也就是說，要消滅對方空軍力量，最好的方法就是不要讓對方飛起來。因此，未來會針對雷達站、機場本身進行破壞。不論是殲35或F35，都屬於攻勢武器，只要是攻勢作為，都適合由殲35或F35來擔負。

施孝瑋強調，很重要的是，殲35的目標不是F35，F35的目標也不是殲35。殲35的目標是如何壓制對方的防空系統，達到攻擊對方戰機和破壞對方重要設施為主，F35也是一樣。

換言之，他直言，矛與盾的關係上，不是單純的戰機對戰機，而是戰機對抗對方的系統；同樣的，當擁有匿蹤戰機時，要對抗的也是對方的防空系統。

施孝瑋預測，未來在台海當面，殲35或F35都會具備空中加油能力，延伸作戰半徑。隨著中國大陸會配置第2款匿蹤戰機，會汰換掉殲7、早期的殲10A和殲轟7二型，這些單位，未來都可能替換成殲35。