興能高於20日下午舉行線上法說會，興能高專注在小型電池(常規方形與圓柱電池)的開發與生產，終端應用以消費性產品藍芽耳機、電腦周邊裝置、穿戴裝置為主，包括：藍芽無線耳機、充電盒、無線會議擴音器、音樂播放機、電腦周邊無線連接設備應用、智慧手環/手錶、智慧眼鏡、虛擬實境眼鏡等。

興能高今年前3季稅後盈餘為648萬元，每股盈餘為0.07元，累計前10月合併營收為9.65億元，年減4.96%。

若依產品應用來看，今年第3季藍芽及音樂耳機營收佔比約41.4%，電腦及手機周邊約佔26.8%，醫療佔7.7%，充電盒佔7.1%，物聯網佔6.5%，音樂播放器佔約佔4%，穿戴裝置約佔3.8%，其他約佔2.7%。

除現有產品，興能高亦積極佈局非消費性產品，謝祥豪表示，公司持續在非消費性產品佈局，預期今年底到明年上半年有部分個人防護設備PPE/工業用/醫療等非消費性產品，以及ESG電池、中大型電池及可置換電池將進入量產，並持續擴大在固態電池研發能量。

在儲能產品部分，謝祥豪表示，電池管理系統已啟動開發一段時間，依開發時程，12月BMS將進入試量產，組成儲能產品後，預計儲能產品在明年第1季送第三方認證，明年上半年完成產品認證，未來將鎖定5G基站等網通設備，希望明年下半年能夠有業績貢獻。

展望明年，謝祥豪表示，消費性產品藍芽耳機開案有恢復跡象，新案啟動有增溫，搭配非消費產品進入量產，以及強化歐美市場銷售管道，2025年是樂觀且期待的。