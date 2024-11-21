勞動部勞動力發展署一名吳姓公務員疑似遭分署長謝宜容長期霸凌輕生，如今更傳出有「假打卡、真加班」的情事。國民黨台北市議員游淑慧便以曾擔任公務員的經歷分析，強調公務員更希望制度改革、權責分明、汰劣獎優，並給予合理的待遇與尊重，希望行政院長卓榮泰給的是一雙支撐站住的手，「而不要等到墜下才趕忙接住」。

游淑慧今（21）日在臉書針對吳員「假打卡、真加班」一事分析，並坦言從她還是公務員時，公務機關就有這個現象，也不止吳員；游淑慧進一步表示，公務員一切依法行政，連上班、加班時數都要依公務員服務法管理，這本是保障公務員的權益，到後來卻變成逼公務員造假、給國家加免費的班，因為事情做不完，長官才不管加班時數加滿了；一個懲處檢討下來，都影響未來升遷。

游淑慧續指，20年來，為了帳面好看，行政院要求各機關部會和縣市政府員額要限縮、機關組織要限縮、加班費要控制，導致事情越來越多、員額數又被限縮，若遇到好大喜功的長官，增加的交辦工作就更難預測，「最後就像北區分署，吳員負責的業務，正式有公務員資格的卻只有他一個、孤立無援」。

游淑慧也提到，近年來政府功能越來越服務導向，政治人物一個政策下來，公務員就要忙翻天，現在公務員要做的事已經包山包海，且公務員雖依法一個月最多可以申報60小時的加班，卻不一定拿得到加班費，為節省預算，通常機關要求最多只能申請20小時、30小時加班費，其他都要變補休，讓她不禁感嘆超過法定加班時數的加班時間，送給國家；沒加班費又補休不完的加班時間，送給國家。

游淑慧點出，現在的公務員加班到晚間7、8點已經是常態，基層軍警消也都過勞加班中，包含有關係和擺爛型，長官拿他們沒皮條，也不想惹麻煩，就只好把工作交給其他人，變成其他人的痛苦，政府說要捍衛勞權，但中華民國政府自己已經快要變成最大的血汗工廠，還有2種人在公家機關過得特別滋潤，分別是有關係以及擺爛型，長官拿這些人沒皮條，不想惹麻煩，就只好把工作交給其他人，變成其他人的痛苦；游強調，公務機關是很封閉的環境，不像一般職場，東家不做、西家做，在公務部門常常是山水有相逢、官官相護，因此基層公務員往前有苦說不出、有冤無處訴。

游淑慧直言，公務機關是個很封閉的環境，不像一般職場，東家不做、西家做，在公務部門常常是山水有相逢、官官相護，因此基層公務員往前有苦說不出、有冤無處訴，公務員更希望的應該是制度改革、權責分明和汰劣獎優，並給予他們付出合理的待遇與尊重，希望行政院長卓榮泰給他們的是一雙支撐站住的手，而不要等到墜下才趕忙接住。

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