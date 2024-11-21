男星納豆（林郁智）和女友依依交往8年，他選在11月20日諧音「依依愛你」，在沖繩沙灘浪漫下跪，向依依求婚，讓女方超級感動。依依今（21日）回憶當時場景，透露當時狀況一度慌亂，向來理智的自己卻哭到無法思考，讓她直呼：「原來我這麼愛你啊」。

依依稍早在社群網站吐待嫁心聲，一開頭就寫下：「原來我這麼愛你啊～～」，透露她當時看到納豆當時緊張地雙膝下跪求婚，由於當時在錄《食尚玩家》外景，依依還原現場說：「看到攝影師驚恐的臉、看到製作人傻眼愣在原地、看到經紀人在旁邊慌亂的說跪一隻腳就好，看到子余、舒涵很努力的拯救現場」，向來理智的她卻還能哭到無法思考。

納豆在沖繩沙灘下跪求婚，讓依依超感動。（圖／依依 Instagram）

依依感性說：「才發現原來自己這麼愛你，原來真愛真的會讓人失去理智」，最後還寫下：「Here’s to forever」，並貼出白色愛心貼圖，象徵兩人的愛會直到永遠，字裡行間滿是準新娘的喜悅。網友紛紛留言祝福：「恭喜 一定幸福」、「依依是漂亮好女孩 終於等到你們了 依依納豆要健健康康幸福一輩子」、「好幸運能遇見彼此的你們 度過最難的難關再來一定會順遂的幸福一輩子」。

納豆透過經紀人表示，他想給依依一個特別的求婚，所以和《食尚玩家》製作單位一起秘密計畫，也因為製作單位的用心，才有這次的沖繩求婚。至於婚禮，小倆口一致希望在明年舉行，不過他們光是想到要開始籌備婚禮就很頭疼。