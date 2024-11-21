全國教師工會總聯合會日前指出，四技二專申請入學錄取名額遭偷龍轉鳳，普通高中學生侵占技職學子的升學名額。全教總於今（21）日召開記者會點名台灣科技大學、台北科技大學，招收普高生名額達招生總額25％至35％，並點名教育部回應，也呼籲將公立科大升學名額還給技高生。

全教總政策部副主任巫彰玫表示，四技申請入學是普高生可透過學測成績申請技專校院的主要升學管道，不過自1999年開始四技二專開始招收普高生，當年為避免外界質疑影響技高生升學權益，技職司曾強調，普高生以外加名額方式招生，且普高生名額不超過總招生名額的1成。

巫彰玫提到，從99學年度開始，普高生錄取名額從「外加」變成「內含」，技職司卻從未對外說明，且再檢視歷年各所科大招收普高生的數據，更發現普高生在四技二專招生總名額占比、公立科大招收普高生占比、公立龍頭科大招收普高生占比等方面，均逐年增長。

巫彰玫特別點名台科大與北科大兩所科大龍頭，113學年度台科大普高生名額更達35％，北科大則為25％，兩校都超過1成，已嚴重侵害技高生升學權益。

全教總理事長侯俊良認為，技職司對技高生的升學權益視而不見，儼然已是惡化技職招生的推手之一。（本報資料照）

全教總理事長侯俊良認為，技職司對技高生的升學權益視而不見，儼然已是惡化技職招生的推手之一，呼籲深切檢討，並儘速改正現行四技二專入學對技高學生的不公制度。

技職司長楊玉惠回應，技專申請入學方案最初的做法確實是「外加」10％，但「外加」不納入師生比，並不公平，後來才會改成「內含」，算入招生總量，保障教學品質。

楊玉惠說，受少子化影響，技高生人數近年也變少，因此換算下來，技高生錄取大學的機會是增加的。就整體大環境來看，許多科大都出現招生缺額，不僅是私立，也有公立科大招不滿，不能只把目光放在少數幾所公立大學。