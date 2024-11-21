為提升國人對歐洲文化有更深的認識，新北市立圖書館與歐洲經貿辦事處合作舉辦第20屆「台灣歐洲影展」，21日起至12月22日止，於總館及15個圖書分館放映16部精選強片，讓新北市民在圖書館就能免費欣賞來自法國、德國、義大利等歐洲共16國的電影，期盼藉由電影傳達多元文化。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，為促進多元文化交流，特別透過與歐洲影展的合作，讓大家可以藉由欣賞電影認識歐洲國家的生活、藝術和語言的多樣性，尊重與傳遞多元文化。此次精選西班牙、比利時、奧地利、荷蘭、芬蘭等16個國家電影代表作，包括開幕首映片為探討新移民故事的西班牙電影《大叔打零工》，曾榮獲2022年國際獨立電影節國際競賽最佳導演與入圍最佳影片。

吳佳珊補充，此外還有描述大齡熟女在婚姻受挫後，意外開啟追夢之路的瑞典喜劇片《星期二烹飪課》、絕對能讓推理迷們看個過癮的芬蘭推薦片《泳池怪誕》、講述王室名人黛安娜王妃傳奇生平的英國紀錄片《王妃》、瑞士勵志電影《浮生蘇黎世》、以及荷蘭《不朽戀習曲》、丹麥《戰火下的吻》、德國《勇敢愛著你》等愛情電影，類型豐富多元，每一部都是不容錯過的電影佳作，免費自由入場。

除了從電影了解不同面貌的歐洲，還有電影分享會、電影場景立體卡片製作、以及電影主題書展等，讓民眾從不同面向感受歐洲風情。23日舉辦「我與歐洲電影的距離」、12月21日則是「跨文化的映像交匯」電影分享會，分別邀請到導演廖士涵與影評人塗翔文，用不同角度欣賞歐洲電影的拍攝與敘述手法。

館方補充，12月8日還有「立體電影！手作彈跳卡片」教民眾製作電影場景的立體卡片，另外，還有FB留言抽電影票活動，只要到新北市立圖書館粉絲專頁活動貼文下分享歐洲影展觀後感，即可抽電影票。