勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容遭控涉及職場霸凌，外傳謝的娘家是雲林傳統產業，當地醬油名店御鼎興第三代經營者謝宜哲，因和謝宜容名字只差一字，被指是謝宜容家人，謝宜哲昨晚在臉書澄清不認識謝宜容，今天中午再度發布聲明，強調他們與勞動部案件絕無相關，鄭重呼籲媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，並停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動。

御鼎興在臉書粉專發文指出，近期有關勞動部勞發署北分署署長謝宜容涉嫌職場霸凌的新聞，引發社會廣泛關注，事情延燒之際，網路上卻出現了將謝宜容與「御鼎興柴燒醬油」家族背景牽連的不實言論，嚴重損害了「御鼎興醬業」的聲譽，並發布聲明稿澄清。

御鼎興第三代製醬人謝宜澂、謝宜哲聲明全文：

御鼎興的第三代只有謝宜澂和謝宜哲兩位男性成員，我們與該勞動部北區的長官謝宜容既無血緣關係、也無任何遠親關係。我們不認同也嚴厲譴責一切涉及霸凌行為，也為被霸凌者之家屬深感哀悼。

針對網路上的不實言論、假新聞、甚至社群轉貼造假圖文，我們已完成蒐證，請社會大眾明辨是非，勿受不實資訊誤導。同時，鄭重呼籲相關媒體與網友立即更正或刪除相關影射與報導，並停止散播不實資訊，必要時不排除採取法律行動，以捍衛我們的清白與名譽。

聽起來儘管荒謬，但姓名一個字的差異，就很可能毀了一個努力生存60多年的傳統事業，藉由這一次的事件相信大家再次理解媒體識讀的重要性。

回過頭來談御鼎興生產蔭油的理念，「御鼎興柴燒醬油」自第一代謝耀仁於雲林西螺創立，第二代謝裕讀承接，至第三代謝宜澂、謝宜哲持續創新，還記得2013年發生食安風暴，好多人致電感謝我們御鼎興堅持製作一瓶好的醬油，聽到的當下，我們一家都覺得納悶，因為醬油要吃得健康、安全，本來不就是食品從業人員該做的事嗎？我們一直認為做出好的醬油本來就是本份，所以從2017年開始至今，我們做得更多的是蔭油文化、教育的推廣，以及投入台灣蔭油產業的發展。

「御鼎興柴燒醬油」將一如既往，秉持誠信與熱忱，持續為消費者提供最天然、安心的產品，並為雲林地方的永續與台灣蔭油產業的發展盡一份心力，感謝各界支持與理解。

御鼎興柴燒醬油第三代製醬人謝宜澂、謝宜哲 敬上

民國113年11月21日