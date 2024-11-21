由行政院國家永續發展委員會主辦的「國家永續發展獎」旨在表彰致力於永續發展的機構。今年共有162家機構參與競爭，最終僅有25家企業獲得肯定。宏達電是亞洲首家透過微軟永續雲碳管理平台完成母子公司ISO 14064-1組織型溫室氣體查證的企業，並提前四年達成法規要求；同時，宏達電也完成了VIVE XR Elite的ISO 14067產品碳足跡查證。

宏達電的VIVE Arts創新應用虛擬實境技術，為文化遺產的保護與傳承提供新的視角，開創文化永續發展的新模式，也獲得評審肯定。在「2024台灣永續獎」中，宏達電憑藉減碳行動榮獲「氣候領袖獎」。該獎項旨在表彰在應對氣候變遷方面的表現，包括減碳目標、能源管理與創新實踐等多項指標。為實現淨零目標，宏達電制定了「碳管理與政策、低碳營運、低碳商品、低碳運輸、價值鏈合作及碳抵銷」六大減碳策略，並採取具體執行措施，積極應對氣候變遷。

在環境方面，宏達電推出低碳環保產品，研發符合節能與高效標準的技術；在社會共融方面，宏達電利用虛擬實境技術推動教育平權，縮小城鄉差距；在治理方面，公司提升資訊透明度，打造負責任且具韌性的營運模式。

宏達電永續長陳慧怡表示：「這些榮譽對宏達電實踐永續發展是一大鼓勵。我們在反思如何建構屬於宏達電的永續願景時，發現最重要的是將ESG精神融入核心業務，才能平衡成長與永續發展。因此，我們在產品研發初期就透過系統模擬碳足跡，選擇對環境影響較小的材料，這不僅符合未來趨勢，也有助於降低減碳成本，提高產品競爭力。」