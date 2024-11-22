國泰投信投資長鄭立誠指出，台股基本面持續復甦，預期2023及2024年企業獲利將維持雙位數成長，電子產業和AI相關族群將成為成長主軸，支撐台股後市表現。同時，台灣企業的股利率相較全球和美國更具吸引力。

面對市場長期向好的趨勢，法人建議透過高息ETF參興市場成長，包括：國泰永續高股息ETF(00878)、富邦臺灣優質高息(00730)、復華富時高息低波(00731)、群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)等參與市場成長，兼顧收益與穩定性。

國泰永續高股息基金經理人游日傑補充，以00878而言，採用ESG選股邏輯，配置一籃子具成長性與穩健性的高息股，產業分散均衡。截至10月底，00878電子股比重近四成，包括聯發科、聯詠等IC設計龍頭，以及金控類股如國泰金、富邦金等，兼具權值股配置與低碳轉型布局優勢。根據集保統計，00878已成為上班族、家庭主婦及學生族群的重要投資標的，受益人數超過150萬人。

國泰投信提醒，由於國外感恩節假期影響，MSCI相關指數調整生效日提前至11月26日，國泰00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」本次調整亦同步提前生效。投資人應注意指數變動可能帶來的市場影響，適時調整投資策略。