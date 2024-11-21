反映高股息投資人對低波動的重視，元大台灣高息低波（00713）至10月底定期定額投資戶數突破10萬戶，並同步奪下高股息ETF月增第一，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，並朝重視低波動風險控管方向前進。

00713擁高息低波投資特色，在台股相對高檔行情中獲投資人高度青睞，據申購買回清單揭露及集保結算所、證交所數據，今年以來至10月底199個交易日中，00713獲淨申購達157日，近八成交易日為資金淨流入，累積淨申購金額517億元。

另投資人數增加59％，定期定額交易戶數增加47％，10月單月增加3,285戶，為高股息ETF第一。

元大台灣高息低波ETF研究團隊說明，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，成分股篩選標準包括最近3年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目。

在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨值波動程度。

元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計今年以來至10月底含息報酬率20.48％，近三年報酬風險比1.41（夏普值）持續為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。