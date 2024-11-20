從月配型投等債ETF11月配息表現前五強來看，年化配息率普遍都有站上6%；反觀月配型股票ETF11月配息表現前五強，前三名殖利率還有7%以上水準，第四名以後不到6%，也就是說，11月月配投等債ETF殖利率已經有兩名選手可以擠進11月月配商品前五強的行列，跟月配高股息ETF的配息水準一起比拚，其中又以凱基A級公司債(00950B)最為突出，6.4%的年化配息率在11月月配型投等債ETF中居冠。

市場法人觀察，隨著預期2025年企業獲利成長速度趨緩，台股殖利率面臨調降，在股市震盪可能加劇與企業現金股利配發可能縮水的疊加影響下，2025年高股息ETF的配息來源-現金股利、已實現資本利得與收益平準金，可能面臨相較過去嚴厲的挑戰，在此情況下，高股息ETF的配息率可能已經不足以反映競爭力。

凱基投信表示，經歷兩年多頭，2025年股市震盪可能加劇，加上股息水準下修機率高，具備相對固定收益特質的債券，可望吸引更多收益型投資人的青睞。只是受聯準會降息路徑不明的影響，長天期公債波動較大；加上今年公債投資人體驗普遍不佳，因此在債券ETF的種類上，具有較高票息、較短天期或中天期投資級/非投資級債券ETF，受殖利率變動影響相對小，取代高股息ETF成為收益投資人首選的機會可望更高。