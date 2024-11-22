高雄22日凌晨傳槍響，湖內區正義一路民宅因債務糾紛發生槍擊案，導致1死2傷，對此，高市警察局長林炎田表示，初步清查該案是因8萬元賭債，雙方互約發生口角後引發的槍擊案，目前已經鎖定凶嫌及犯案車輛，會在最短時間破案。高雄市長陳其邁要求警方盡速破案，並追查槍枝來源。

林炎田說明，凌晨發生的這件槍擊案件，初步清查是因8萬元的賭債，雙方互約產生口角之後，其中1位犯嫌突然開槍，造成1人送醫救治身亡，另外2名傷者目前救治當中，警方獲報後，立即到現場採證，調閱周邊的監視器已經明確鎖定凶嫌及作案車輛。

林炎田表示，警方已經報請橋頭地檢署指揮偵辦，他也親自跟檢察長通報，檢察長也會協助相關必要的強制處分，警方有信心在最短的時間將犯嫌擒獲到案，過往發生的槍擊案件，高市警局都在最短時間1日內把凶嫌拘提到案，並會報請聲押，以強勢的作為來嚇阻，維持高雄治安的平穩。

陳其邁強調，已要求警方盡速破案，確認全案有無其他共犯，並向上追查槍枝來源。