工會指出，11月21日信保工會理事長張金樹率數名理監事幹部至立委辦公室陳情，並提供該事件處理事項說明及佐證，今天再次發出聲明表示，.性騷擾申訴案件，信保工會知悉後，即積極與信保基金董事長魏明谷協調處理該員申訴案件，希望申訴人能獲得公平公正處理，並無所述拖延掩蓋性騷擾情事。

工會指出，事涉主管疑似性騷擾，魏明谷董事長立即將該名主管調離為非主管職，並接受信保工會建議，排除內部人員擔任性騷擾評議委員，改由「勞動部性騷擾調查專業人才資料庫」遴聘7名外部專業人士(含數名律師、大學學者、專家)擔任調查及評議委員，經性騷擾評議委員會調查及評議後，判定性騷擾案件不成立。

工會說，該名被申訴主管，原本對於此案申訴人向台北地檢署提出毁謗告訴，但於性騷擾評議委員會調查性騷擾案不成立後，信保工會即協商該名高階主管希望對申訴人撤告，該名主管為避免事態擴大，影響基金及同仁的權益，撤告結案。

工會說，魏明谷有感同仁辛勞，經常送員工禮物慰勞，並在該事件之前已曾多次分送同仁口罩，乖乖餅乾則是前吳代理總經理退休時，向同仁話別而準備分送給每一位同仁的小禮物，絕無任何隱含寓意，若有員工對於送口罩就可聯想要員工不要講話，送乖乖即暗示員工要乖乖聽話，都屬個人聯想。

工會指出，魏明谷到任以來，經常與工會溝通，多次與基層同仁座談，並在合理合法情況下願意接受工會訴求，並無有要求員工不能講話或要乖乖聽話情事。

工會再次強調，信保基金全體員工兢兢業業恪守本分，以協助輔導中小企業為榮耀，工會本於增進勞資和諧，保障所有會員權益，並維護信保基金名譽。