台北市政府交通管制工程處施姓主任祕書2022年罵陳姓女科員「你說明個屁」，陳女提告公然侮辱等罪，但檢方不起訴，她聲請准許提起自訴，台北地方法院認為，這樣的言論客觀上侮辱性言論甚明，但一時情緒所言，且僅此一語，未有重複謾罵之情，難認有侮辱之意欲，駁回陳的聲請。

陳女說，施在2022年9月29日上午，在辦公室內對她辱罵「你說明個屁」等語，足以貶損她之名譽及社會評價，施涉有公然侮辱等罪嫌；檢方不起訴處分確定後，她向法院聲請准許提起自訴。

台北地院認為，施不論是「說明個屁」或「協調個屁」都是指陳女口出之說明或協調如屁一般，不堪聞問，依一般社會觀念，當具貶抑她的人格之意味，在公部門辦公環境下所為，施與陳具上下屬關係，亦非友人間之嬉笑怒罵，在此情境下，已逾越一般人可合理忍受之範圍，堪認本案言論客觀上係侮辱性言論甚明。

但北院認為，施基於一時情緒，以本案不堪之侮辱言論意圖反駁陳女之說詞，固有失莊重，而不符合其身為上司，面對下屬所應有之處事態度，然其一時情緒所言，且僅此一語，未有重複謾罵之情，是尚難認有侮辱之意欲，而無從以公然侮辱罪相繩。

★未經判決確定，應推定為無罪。