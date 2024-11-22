30多歲L姓男子擔任國中、國小棒球教練，被控對一名從國小到國中均接受他訓練的男隊員，予以肛交1次及口交3次。小球員因不願再被侵害，多次向母親要求退隊、轉學，甚至以死相脅。L男否認犯行炳並指遭誤告，但法官認為，被害小球員熱愛棒球，還夢想當選手參加比賽，若是誣陷教練，引發的後果並非他所能承受，教練一審被重判12年。他不服上訴遭駁回，仍可上訴。

受害小球員因參加棒球校隊與L教練認識，2019年升上國中後，仍繼續參加棒球校隊，接受L男的指導。沒想到，L男卻利用教練的權勢，從2019年到2021年之間，分別在居住的小房間、汽車旅館，3度強迫小球員幫他口交及1次肛交。

之後，小球員不願繼續受害，曾多次向母親要求退出棒球隊、轉學，甚至不惜以死威脅。正當辦理轉學手續時，他的哥哥、姊姊覺得奇怪，經詢問轉學原因，弟弟才告知被教練侵害。小球員的哥哥於是向校方檢舉，經校方啟動性平委員會調查認定成立，並報請警方訴請嘉義地檢署偵查。儘管L男否認犯行，但因檢方委託刑事警察局對小球員測謊鑑定，發現並無不實反應，偵結後提起公訴。

地方法院審理時，委託醫院對小球員精神鑑定，發現他還罹患創傷後壓力症候群；鑑於情況對L男不利，L男的辯論律師雖主張測謊、精神鑑定不具證據能力，但不被法官採信。

最後法官根據被害人及相關證人的證述、校方性平會調查內容、測謊結果、精神鑑定報告，綜合判斷L男犯行明確，並認定小球員因擔心影響所熱愛的棒球隊訓練，才屈從、隱忍L男的犯行，L男犯行已達戕害被害人身心健全發展，造成難以磨滅的傷害，違反權勢性交罪，4罪合併重判徒刑12年。

L男不服上訴台南高分院後，不僅審理期間依舊不認罪，還質疑相關證人證詞及精神鑑定結果，但合議庭以一審認事、用法均無違失，駁回上訴。

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★未經判決確定，應推定為無罪。