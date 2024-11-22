明年農漁會屆次改選已在進行中，桃園市共1個市級農會、12個區農會及2個區漁會，農會總幹事登記11月18至11月22日止，其中僅有復興區為現任高理忠與現任原住民族委員會主任委員室簡任視察、前總幹事曾庭筠登記申請，其餘都僅現任總幹事登記。（桃園市農業局提供）

明年農漁會屆次改選已在進行中，桃園市共1個市級農會、12個區農會及2個區漁會，農會總幹事登記11月18至11月22日止，其中僅有復興區為現任高理忠與現任原住民族委員會主任委員室簡任視察、前總幹事曾庭筠登記申請，其餘都僅現任總幹事登記。

桃園市登記農會總幹事共14人，其中復興區農會有2人登記，14位登記農會總幹事包含桃園市周宗維、桃園區黃烱倫、蘆竹區陳春郎、大溪區曾繁春、楊梅區周吉福、大園區呂理標、龍潭區湯明吉、觀音區江謝滺、平鎮區葉思瑋、八德區吳家暉、新屋區盧永才、龜山區許育源與復興區高理忠與及曾庭筠。漁會總幹事候聘登記由11月25至11月29日止。

依行政院農業部公告期程，農會的農事小組、會員代表及理監事代表明年1月開始受理登記，2月15日由農會會員選出農事小組組長及會員代表，於2月底召開會員代表大會選出理、監事，於3月由理、監事分別選出理事長、常務監事，最後則由理事長聘任總幹事。而漁會的漁民小組、會員代表及理監事等則2至3月開始受理登記，2025年3月22日由會員選出漁民小組組長及會員代表，後續同樣進行理、監事、理事長及常務監事等，並聘任漁會總幹事。

目前農會會員人數約4萬7千人，漁會約4千人，具選舉權人數將依後續選舉人名冊為準。下周開始受理漁會總幹事登記，而桃園市政府面臨本次農漁會屆次改選業務將謹慎面對，並持續宣導拒絕賄選、公平公正，推動乾淨選風，確保本次農、漁會選舉能平安、順利完成。