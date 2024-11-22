台南藍晒圖文創園區「下雪了」！藍晒圖迎接9周年慶，同時為了應景耶誕氣氛，費心打造夢幻耶誕小鎮，11月30日起至明年1月13日，將不定時飄雪並結合雪花投射燈，讓遊客彷彿置身異國，感受雪花紛飛的浪漫。

耶誕腳步近了，但南台灣氣候偏溫暖，為了讓民眾與遊客感受耶誕氣氛，藍晒圖文創園區打造南台灣最夢幻場景，希望讓「藍晒圖耶誕小鎮」成為台南冬季必訪的打卡地標。

藍晒圖文創園區11月30日起打造耶誕夢幻小鎮，藍晒圖文創園區11月30日起打造耶誕夢幻小鎮，沉浸式雪花投射燈營造異國氛圍。（藍晒圖文創園區提供／曹婷婷台南傳真）

園區表示，活動期間不只場地將化身奇幻世界，除了定時飄雪還將結合沉浸式雪花投射燈，營造唯美雪景，打造浪漫雪景大道，遊客彷彿置身異國的耶誕小鎮，感受雪花紛飛的魔幻景象。此外，藍晒圖將點亮各式精心配置燈飾，結合雪景投射，讓整個園區發光成為台南冬季最美的景點。

活動也特邀國寶級電影看板畫師顏振發親手繪製巨幅耶誕畫板，為園區增添濃厚的藝術耶誕氛圍；12月21日更將舉辦時尚走秀歡慶9周年，讓參觀者感受視覺上的雙重饗宴，於節慶中體驗不同的時尚感，同時每個周末也將推出耶誕市集，匯集眾多特色品牌，提供遊客體驗精美文創商品和特色美食。