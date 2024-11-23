台灣基層牙醫師協會、本土小牙醫聯盟等團體召號牙醫系學生，針對政府開放波波醫師，明天（24日）將在凱道進行集會陳抗，中正一警方為維交通秩序與安全，規劃相關交管勤務，呼籲往來用路人注意。

針對「抗議波波醫師」遊行，相關交管包括：

一、集會地點：

11月24日上午9時起，中山南路（青島東路【不含】至濟南路【不含】）東側慢車道，管制車輛通行。（視交通狀況提前或延後管制）

二、遊行路線：

中山南路東側慢車道（集合後往北出發）→（青島西路口迴轉）中山南路西側慢車道→（景福門圓環北側行人穿越道迴轉）中山南路東側慢車道→（直行）立法院前（青島東路【不含】至濟南路【不含】）（集會後解散）。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全