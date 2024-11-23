台南市22日晚上地牛大翻身，從昨晚到今天上午共有15起地震，最大規模更達5.4。市長黃偉哲除要求市府各局處瞭解所轄單位是否有震後需要協助的事項，也責成市府相關局強化防災宣導。市府表示，此波接連地震共有7起通報事件，造成1戶民宅受損，市府已緊急撤離安置3名民眾，其餘也都立即處理完畢。

市府指出，台南市從自昨天晚間6點45分起接連發生有感、小區域地震，截至今天上午6點0分止已經發生15次地震；其中，2震發生在佳里區，其他都在麻豆區。

此波接連地震造成佳里區一戶民宅受損，市府昨晚已經緊急撤離安置3名民眾；另位於新市區崙仔頂的清水宮金爐也遭震塌，所幸並未砸傷民眾，警方獲報後已立即派人現場查看並拉起警戒線，避免用路人經過受傷。

至於其他5起通報事件，包含水塔因地震管路鬆開漏水、天花板牆壁出現剝落、牆壁龜裂、樓梯間裂縫等，都已確認不影響安全，立即處理完畢。

黃偉哲認為，根據氣象署資料，這幾起地震主要是歐亞板塊及菲律賓板塊碰撞所造成的，屬能量釋放。市民面對地震、颱風等天然災害風險不可輕忽，但也不需過於恐慌，強化防災觀念才是當務之急，正確的防災觀念可協助民眾災時從容避難。