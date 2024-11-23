社會組第一名郭佩榛。（消防局提供）

學生組第一名吳承諺。（消防局提供）

年輕族群常使用臉書、Instagram等短影音軟體，為喚起對防災的重視，新北市政府舉辦「2024防災短影音徵件比賽」，鼓勵市民發揮創意。今天（23日）上午舉行頒獎典禮，藉由短影音呈現提高對防災觀念。消防局說明，6月1日開放徵件以來，共收到來自社會組與學生組的109件作品，涵蓋防災知識、災後應變等多元內容，充分展現市民的創意與熱情。

新北市政府邀集來自各地的專業評審，包括美國紐約視覺藝術學院黃建亮老師、豆比登美食旅遊指南的小納豆老師等。經過初審與決選，最終選出來自社會組的14件作品及學生組的12件作品進入決選。

新北市政府副秘書長柯慶忠表示，徵件比賽擴及全國，民眾為了拍攝短影音而蒐集防災素材並理解防災知識，即達到徵件比賽的目的，社會組金獎得主詼諧的影片風格、學生組金獎得主對於防災意識的推廣，成功搏得評審的青睞；未來將會提供得獎影片給各級學校、區公所做為防災教育使用，持續推廣防災教育。

消防局陳崇岳局長表示，希望透過年輕人的創意，讓更多民眾深刻理解防災的重要性，並在日常生活中採取正確的防災行動。