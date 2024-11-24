台中市警局一分局公益派出所日前接獲報案，在公益路124巷有多名年輕人大聲叫囂、妨害安寧。線上巡邏員警立即趕現場，發現是一群一大群學生在「酒精路跑」，而24歲詹姓男大生因為酒醉行為脫序，吵鬧喧嘩倒地不起，甚至試圖咬人耳朵，周圍民眾和鄰居因此感到不安，員警們當機立斷，將他依法管束。

據了解，這一群大學生從事當紅的酒精路跑活動，他們正準備前往下一個目的地時，詹姓男大生因會喝醉了，出現脫序行為，不僅大聲謾罵，而且還在馬路上倒臥不起，甚至試圖要咬友人的耳朵，聲音大到讓附近民眾的不滿。

警方表示，由於詹男當下的行為已經影響公共秩序，且有可能傷害自己或他人，員警依《警察職權行使法》對他保護管束。但因詹男爛醉嘔吐，員警擔心身體狀況，隨即通知119到場將他送往醫院觀察。後續通知母親到場接手，並提醒母親，勸導兒子應當理性飲酒。

第一警分局呼籲，飲酒時要保持理性，避免情緒失控和衝動行為，應遵守社會秩序，酒後暴力和公共喧嘩不僅損害自己形象，也可能對周圍的人造成傷害及嚴重後果。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。