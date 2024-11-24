受俄烏戰爭緊張局勢再度升高影響，國際油價上漲，中油宣布，經平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.2元，25日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元。
調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。
中油表示，本周浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲1.22美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.089元，漲幅為1.58％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及1.3元。
不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.0元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。
最終，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.1元。113年累計至10月底止，中油共吸收約235.31億元。
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