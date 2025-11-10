日職西武獅10日同意投手今井達也透過入札系統旅美，在他正式啟動談判之後，他會有45天時間與大聯盟球隊交涉，如果沒簽到合約就要返回日職，所以最晚在12月底前揭曉結果。今井在西武8年的防禦率3.15，累積58勝45敗、完投14場，他在2025球季投出生涯年，防禦率1.92、每局被上壘率僅0.89。

今井達也現年27歲，他當年是第一指名加盟西武獅，2018年1月爆發「未成年偷抽菸」事件被禁賽處罰，當時他19歲（日本菸酒合法年齡20歲）。今井的主要武器是滑球，也就是速球搭配滑球的基本型先發投手。

西武獅另一位投手高橋光成在前幾天宣布旅美，28歲的高橋在西武11年，防禦率3.39。

美媒MLBTR看好今井取得6年1.5億美元的好價錢，他今年狀況極佳又有三振能力，擠進先發輪值應無問題，把他排行在今冬自由市場第7位， 略低於第4名的養樂多重砲村上宗隆，高於第19名的巨人隊長岡本和真。適合今井的球隊有小熊、道奇、大都會。