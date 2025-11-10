剛隨洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸的南韓內野手金慧成，返國後接受韓國《JTBC新聞室》專訪，暢談旅美首年的心路歷程。從與「二刀流」巨星大谷翔平並肩作戰的震撼，到季後賽坐板凳的遺憾，再到與日本王牌山本由伸培養出的深厚友誼，都成為他職業生涯中難忘的一頁。

金慧成表示，整季最難忘的時刻是國聯冠軍戰第4戰，那場比賽中，大谷翔平以先發投手身分投出6局10次三振無失分的好投，打擊端更猛敲3發全壘打。「那是我印象最深的一場比賽，也是會被寫進棒球史的經典時刻。」他感性地說，「能親眼見證這樣的表現，真的像夢一樣。」

坦言與日本差距 盼韓國能迎頭趕上

當被問到對日韓棒球實力差距的看法時，金慧成坦言：「日本投手在大聯盟的表現確實令人敬佩，上屆經典賽（WBC）他們也奪冠，這是現實。」但他隨即補充道：「韓國棒球仍有潛力追趕，我們的未來有無限可能，只要堅持努力，總有一天能超越日本。」

金慧成本季在大聯盟出賽71場，打擊率0.280，貢獻3轟、17打點與13次盜壘，能勝任二壘、游擊及外野位置。雖然在季後賽出場機會有限，他仍表示：「每個球員都想上場貢獻，但棒球不是每個人都能上場的運動，我只能盡力扮演好自己的角色，等待機會。」

與山本結下深厚情誼 期待明年更進一步

談到在道奇最親近的隊友，金慧成毫不猶豫地提到世界大賽MVP山本由伸，「我們年紀相近，又同是亞洲球員，常常聊天，他是我最要好的朋友。」他透露，山本每天都堅持進行相同訓練，從不鬆懈，「明明已經那麼優秀，卻依然保持那份自律，真的令人佩服。」

金慧成去年以「3+2年」最高總額2200萬美元合約加盟道奇，首年便隨隊封王，寫下完美開局。結束旅美處女季的他帶著滿滿經驗與信心返韓，也期待明年以更成熟的姿態迎接挑戰。