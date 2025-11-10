男童剴剴遭虐死案，日前逾萬名民眾走上街頭，共同疾呼「保母殺人、求處死刑」、「兒虐零容忍、重判不假釋」，檢方起訴保母姊妹劉彩萱、劉若琳，台北地方法院由國民法官參與審判後，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，上訴後，台灣高等法院今（10）日再次進行準備程序，合議庭裁准2人共計3項科刑證據調查，12月22日審理、辯論後擇期宣判。

劉彩萱在2023年受兒福聯盟委託，臨時代養剴剴，劉姓姊妹被控虐 打男童，每天只以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食，致剴剴被照 顧不到3個月，體無完膚，送醫前死亡。

台北地院國民法官法庭認為，劉彩萱以虐取樂 ，動輒對無反抗能力的剴剴長期施暴凌虐，致剴剴遭受身體疼痛及飢 餓、罹患憂鬱病症終致死亡，也讓家屬承受無法彌補的傷痛，犯罪情 節嚴重，判無期徒刑；劉若琳雖非主要照顧者，但她附和劉彩萱，未加以阻止，反基於以 虐取樂及從中獲得優越感等動機，而主動追蹤、鼓吹、迎合劉彩萱對 剴剴的綑綁、罰站、傷害等舉止，判有期徒刑18年，上訴後，高院審理中。

除剴剴外，劉彩萱另被控2023年將5個月大的潘姓男童綑綁在餐椅 ，劉若琳任由另名幼童拉扯潘童脖子上的奶嘴拉繩，造成潘童紅腫疼痛；姊妹還要求1歲蔡姓男童一隻腳站上椅子、另一腳站地上，以「 跨馬步」方式凌虐，案件目前北院審理中。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113