天氣轉涼，熱鬧活動卻沒停下腳步。日本咖啡盛會「東京咖啡節」將於冬天首登台，與「台北咖」攜手打造一場風格與溫度兼具的的亞洲咖啡文化盛會，匯聚40家日台熱門咖啡品牌，展現兩地咖啡文化的交融與碰撞。

深信「精品咖啡不只是潮流，更是生活的一部分」，東京咖啡節將日本生活風格能量注入台北，讓民眾不用出國就能一次喝到多家日本咖啡。首波釋出的日本品牌包含澀谷潮咖三選之一「COFFEE SUPREME」、曾代表東京參加國際咖啡節的豪德寺自焙小店「IRON COFFEE」、被譽為日本最佳極致咖啡體驗的預約制名店「Lonich」、隱身京都融合時尚與職人氣質的獨立烘焙品牌「ABOUT US COFFEE」等7間質感咖啡店；台灣則派出以特色風格聞名的「GABEE.咖啡店」、「鬧蟬咖啡」 、「HAUSINC CAFE」、「井井咖啡」等，首波釋出的9家參展名單同樣引人注目，展現深厚實力與魅力 。

「東京咖啡節」吸引眾多咖啡迷朝聖，圖為日本歷屆人潮。（有趣市集提供／徐梓榕台北傳真）

日本品牌包含澀谷潮咖三選之一「COFFEE SUPREME」將來台參加「東京咖啡節」。（有趣市集提供／徐梓榕台北傳真）

將首次跨海登台的「東京咖啡節」邀請曾代表東京參加國際咖啡節的豪德寺自焙小店「IRON COFFEE」。（有趣市集提供／徐梓榕台北傳真）

台灣派出「GABEE.咖啡店」出席「東京咖啡節」。（有趣市集提供／徐梓榕台北傳真）

擁有「台中咖啡人文化交流中心」美名的「Coffee Stopover」將出席首次跨海登台的「東京咖啡節」。（有趣市集提供／徐梓榕台北傳真）

「東京咖啡節」預售套票即贈限量淺嚐杯1個。（有趣市集提供／徐梓榕台北傳真）

此外，活動不僅特別邀請擁有11萬粉絲的咖啡主題創作者「AD Cafe」擔任活動大使，台北咖全新亮相的「咖寶」、「啡比」、「豆寶包」3位IP角色也將現身，與咖啡愛好者來場最完整的咖啡巡禮。活動將於12月19至21日在花博圓山廣場飄香，單日預售票與套票組合已開賣，套票採線上限時發售，享有單日票1張、限量淺嚐杯1個、啜飲券5張。

高流年末壓軸活動「下酒祭」歷屆參加人潮。（高雄流行音樂中心提供／徐梓榕台北傳真）

高流年末壓軸活動「下酒祭」邀請受BLACKPINK LISA認證美味的高雄話題美食「炸記」。（高雄流行音樂中心提供／徐梓榕台北傳真）

看準台韓民眾都熱愛小酌一杯的生活文化，高流年末壓軸活動「下酒祭」再攜手韓國觀光公社網羅超過50家兩地人氣下酒菜，韓國部分帶來江原道江陵市、春川市的特色美食，更以經典燒酒、各式啤酒與馬格利酒展現最道地的韓式微醺風味；台灣地主隊派出雲林知名品牌「台米菜飯」帶來暖心台式解酒湯、高雄旗津老字號「旗津順」烤小卷等，最大亮點為BLACKPINK成員LISA上個月於IG限時動態秀出迷你西多士後引發爆單與排隊熱潮的高雄話題美食「炸記」。

不只美食，現場不僅特別重現韓劇經典的布帳馬車場景、邀請10組人氣歌手及樂團輪番開唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出，熱鬧活動不停歇。活動將於12月13、14日在高流戶外海風廣場登場，全區免費入場外，更串聯周邊商家祭出系列好康，為迎接TWICE、韓國AAA頒獎典禮等超夯活動，11月11日起成為PaperPlane會員並完成指定動作即可獲刮刮樂兌換機會1次；高流會員完成PaperPlane會員註冊與綁定可直接升等為銀卡會員，享紅利點數回饋與消費折抵優惠。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！