大樂透頭獎連摃15期，累積獎金上看6.2億元，今（11日）開獎，誰能得到財神爺眷顧，成為中獎幸運兒？命理師楊登嵙特別傳授5大旺財中獎秘法，在這波億萬能量中抓住好運。

楊登嵙分析，本期財運最強的生肖為鼠、龍、蛇、猴，千萬別錯過搶當「6.2億富翁」的機會，想吸引財神眷顧，除了靠運氣，更要掌握方位、顏色與行動力。

中獎方位祕訣：這期「財神方」在正南與西南方。不論住家或飯店，都以自身所在位置為中心，前往正南、西南方的彩券行購買大樂透、威力彩或刮刮樂，最容易沾上好運。彩券行若坐向南或西南，更有機會開出大獎。

旺財幸運色：白色、金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金、黃色、米色、咖啡色、棕色等「金、土色系」最能聚財。建議穿上這類服飾前往購買，更添財氣。

啟動財氣小撇步：鼻子是「財帛宮」，平日可輕捏鼻頭、撐撐鼻孔以活絡財氣；耳朵則象徵福氣，常拉拉耳垂可提升好運。動動鼻頭、拉拉耳朵，讓氣場流動，也許6.2億大獎就會降臨身上。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。