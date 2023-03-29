清明節（4／5）將至，許多人都會返鄉掃墓，如果真的有重要事情不能回家祭祖怎麼辦？民俗專家楊登嵙在《旺好運》專欄提供3個方法：提早祭祖、在家祭祖或請親戚通知，讓祖先知道子孫的心意。

●提早祭祖

現在大多都以骨灰甕入靈骨塔，掃墓相對省事，靈骨塔位可以提前掃墓，不必看好日子，甚至平常想要祭拜祖先，隨時都可以；但最好在下午3點之前，否則下午3點後才掃墓，祭拜完天都暗了，陰氣較重。

●在家祭祖

因應COVID-19疫情，政府鼓勵民眾清明節掃墓改線上掃墓，楊登嵙直言「不符合傳統清明節掃墓祭祖民俗」。祖祠或家裡有供奉祖先牌位，如同祂們就在那裡，在該處祭拜即可，比「線上祭祖」更好。

●親戚通知

若遠在國外、家中無設置祖先牌位或因要事無法掃墓，可以請親人代購供品，並於焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。

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