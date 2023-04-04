歸仁消防分隊提供沙包，讓掃墓民眾可以沙子覆蓋燒金紙餘燼。(台南市消防第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

旱象未解，台南水情仍然沒有樂觀本錢，清明連假期間祭祖常有民眾焚燒雜草或燒金紙餘燼，過去都以水撲滅，鑒於水情告急，台南市市政府消防局第五大隊今年特地在各公墓提供沙包，讓民眾焚燒金紙後可用覆土滅掉餘燼，減少浪費水資源。

每年清明祭祖期間頻傳民眾不慎引燃墓地雜草，造成火警發生，今年因為台南水情嚴峻，為避免清明祭祖期間，民眾不慎引燃墓地雜草，造成擴大延燒，各消防隊均派員駐點宣導，提醒民眾用火安全，第五大隊歸仁分隊也與歸仁區公所合作，在各墓區增設沙包，宣導在乾旱期間，民眾可藉由覆土滅餘燼，發揮緊急初期滅火效果。

這幾天返鄉掃墓民眾乍見「沙包」，起初還一陣狐疑，經解釋沙包作用後，都露出會心一笑，「好貼心的作法，還能省水，讚！」

消防局第五大隊長鄭誌峰表示，民眾清明敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意離開時確實用水澆滅或用沙子掩蓋金紙餘燼，確保安全。