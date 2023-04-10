前一波春雨助益不大，德基水庫水位降至1378.58公尺。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

全台水庫蓄水率持續降低，尤其中南部旱象嚴重，德基水庫10日庫容量48.72％，水位1378.58公尺，前一波春雨助益不大，目前水位仍持續下探中。大甲溪發電廠表示，接下來可能都是零星降雨，只能冀望5月汛期，看是否讓水位上升。

中南部水情吃緊，中部地區最大德基水庫水位持續下探，上月底水位1382.58公尺，庫容量54.12％，蓄水量10210.56萬噸；今日水位降至1378.58公尺，庫容量48.72％，蓄水量9191.03萬噸，短短10餘天，水位降了4公尺，庫容量減少5.4％，蓄水量降1019.53萬噸。

大甲溪電廠指出，前一波雖降下春雨，但助益不大，之前進水量為4cms，降雨時，僅增加1 cms為5 cms，5 cms進水量相當於每日進流量約48萬噸，但因應中區水資源局調配，仍需放水提供民生用水，今日供給下游約147萬噸用水量，水庫用水量均依據中水局需求嚴謹管控中。

德基水庫每日進流量需180萬噸，才能維持庫容量，所以入不敷出，上一波春雨助益不大，是德基水庫不升反降的原因；由於再來恐怕只是零星降雨，也只能冀望5月汛期帶來雨勢。