清明節快到了，民眾掃墓祭祖最可能接觸恙蟎孳生的草叢環境，根據衛生福利部統計，每年4至5月感染恙蟲病例開始快速增加，7月時達到高峰，台北市政府衛生局提醒民眾掃墓盡量避免草叢區，如欲進入可穿著淺色長袖衣褲、手套及長靴等衣物，離開後則須沐浴、換洗全身衣物。

衛生局解釋，恙蟎帶有立克次體，人類被叮咬將被感染恙蟲病，牠們喜歡爬行於土面或停留於草叢，伺機落入經過動物或人類身上，故在草叢遭恙蟎叮咬罹患恙蟲病的機會較高。

衛生局表示，被恙蟎叮咬的部位會形成焦痂（eschar），潛伏期為9至12天，伴隨發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀。發燒1周後，軀幹會出現暗紅色丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失，若未經適當治療，致死率可高達60％。

衛生局呼籲民眾落實「自我保護」措施，前往山區或野外活動時，儘量不要進入草叢地帶，如需進入草叢應穿著淺色長袖衣褲等保護性衣物，皮膚暴露部位塗抹衛生福利部核可的驅蟲劑，以避免恙蟎叮咬。民眾離開草叢後應儘快沐浴，並換洗全身衣物，以降低感染恙蟲病的機會。

衛生局表示，如出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關旅遊史，或有無出入草叢等暴露史。