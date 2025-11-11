台南永康區移工逾6.3萬人，永康就業中心發現近來新住民求職、轉職比例增加，又移工轉職少了仲介陪同，重新找工作卻面臨語言不通難題，11月起每周2天提供安排越南籍及印尼籍大學生駐點提供翻譯服務，助攻移工順利求職。

永康就業中心李奇玫主任表示，此次特別與轄區內的台南應用科技大學及南台科技大學合作，邀請該校越南及印尼籍外籍學生擔任駐點翻譯，協助中心進行口語翻譯與文化溝通，讓外籍民眾在洽詢就業服務、職訓課程或勞動法令時，能以母語安心表達需求。

用熟悉的母語服務外籍移工、新住民！永康就業中心11月起結合2所大專校院外籍生提供越南語及印尼語駐點服務。(永康就業中心提供／曹婷婷台南傳真)

此次駐點翻譯人員分別為來自印尼籍卓哲新與越南籍王雨采。卓哲新目前就讀於南台科技大學半導體科技系三年級，擁有印尼語（母語）、英語、馬來語、閩南語及中文（高階級）等多語能力，曾參與「外國人勞僱安心計畫暨法令宣導」計畫，並自113年起擔任南台科技大學華語中心教學助理，具備豐富的跨文化溝通與協助經驗。

王雨采則就讀於台南應用科技大學餐飲系三年級，中文與越南文雙語聽說讀寫流利，現任該校專案計畫助理，熟悉行政及對外溝通業務，能有效協助越南籍朋友了解相關就業資訊與權益。

兩人除協助移工及廠商間協調與媒合，確認移工充分了解勞動權益，同時也提供就業管道查詢、缺工廠商資訊及電話關懷服務，掌握即將公告到期之移工動態，確保外籍勞工權益不受影響，並針對新住民朋友提供就業溝通協助與勞動權益解說，協助其更清楚了解就業資源與相關保障，促進他們順利融入在地職場環境。

永康就業中心強調，11月起每周三下午提供越南語服務、每周四上午印尼語服務，透過提供翻譯服務不僅是行政便利，更是一種「傾聽、陪伴與尊重」的展現，期盼能促進在地多元文化的共融，展現台灣職場的友善力量。