屏東縣繼9日出現縣內首例本土登革熱病例後，10日又新增1例，個案為萬丹鄉20多歲女子，與首例的工作地相近，僅查125公尺，目前住院治療中，對此，屏東衛生局表示，已指示萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，全力防堵疫情擴散。

屏東衛生局指出，10日接獲轄內診所通報1例登革熱病毒檢驗陽性病例，為萬丹鄉萬全村20多歲女性，該女7日起陸續出現發燒、腹瀉、食慾不振、全身無力等症狀就醫，10日回診抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性，目前住院治療中。

經衛生局疫調，該女近期無出國旅遊史，且居住地距離9日確診病例工作地約125公尺，兩案發病日僅相差1天，顯示當地風險遽增，而為全力防堵疫情擴散，除完成擴大案例居住地周邊環境孳生源清除、以及噴消等緊急防治作為外，縣府也指示萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，將於11日下午邀集縣府相關局處、村長幹事、衛生所等單位共同召開會議研議登革熱防治工作。

衛生局進一步表示，為加強防治強度，以2例確診個案及鳳山案活動地為中心擴大規畫防治範圍，執行強制孳清與戶內外消毒等緊急防治工作，如發現陽性容器孳生病媒者立即開單取締，並持續針對周邊民眾擴大採檢，以釐清感染來源與找出潛在感染者，而11日採血檢驗55人，快篩都呈陰性。

衛生局也呼籲近2周曾前往或居住在萬丹鄉萬全、萬安及萬生村的民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等任一疑似登革熱症狀，請盡速就醫，並主動告知相關活動史，由醫師評估後進行快篩檢驗，居民若經研判確診，可獲得主動就醫獎勵500元商品卡。

屏縣府表示，經疫調發現，首例為萬丹鄉50餘歲女性，平時活動範圍以住家及工作地為主，都在萬丹鄉萬安村，工作地點與日前鳳山確診個案在屏東縣流動攤位（元泰街臨時攤販集中場）距離逾150公尺，目前住院治療中，同住家人快篩都陰性。