「說走就走」成為年輕世代喜愛的旅行方式，不預先安排，隨興、自由和彈性，行程帶點冒險卻往往驚喜連連。這次，本報邀請中天主播林佩潔試駕 Mercedes-Benz 跨界休旅 GLA 180 摘星版，從台北出發，沿金山萬里海岸，探訪曾是軍事重地現已改為咖啡廳的午茶秘境；穿梭於老梅社區的彩繪巷弄，感受老街的生命力，來場「說走就走」的小旅行。特別的是，台灣賓士正推出「 120 萬 60 期+ 1 年延長保固*」專屬購車禮遇，想輕鬆摘星得趁現在。

*延長保固僅限申辦台灣賓士提供之貸款方案適用。

中天主播林佩潔（右）認為 Mercedes-Benz GLA 是一台值得細細品味的豪華跨界休旅車，圖為 GLA 180 摘星版，外觀採用夜色運動套件搭配 19 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈。（陳大任攝）

今年， Mercedes-Benz 旗下多款車系全面進化，裡裡外外都有不同的升級亮點，讓車主不僅能感受街頭上的關注目光，更能實際享有科技配備與乘坐舒適性上的有感升級。 GLA 摘星版系列（ GLA 180 摘星版、 GLA 200 摘星版）擁有許多貼心設計及舒適的駕乘感受，如夜色運動套件、 19 吋 AMG 五輻雙肋式輕合金輪圈、 Burmester 環場音響系統、全景式電動玻璃天窗、雙側賓士 Logo 投射燈等等。

林佩潔表示，當她走近 GLA 180 摘星版時，只需輕拉門把即自動解鎖，坐上駕駛座，跑車型座椅不但服貼合身，更會自動調整記憶的最佳坐姿。啟動車輛，進階 MBUX 多媒體系統自動透過無線方式連接手機，動動手指就能在 10.25 吋中控螢幕上從 Apple CarPlay 上選擇最愛的音樂，並以聲控方式在地圖功能上設定好目的地，繫上與內裝配色相呼應的灰色安全帶，出發！

另外，除了 Apple CarPlay 以外，其實還可以透過線上商店訂閱原廠導航功能以及娛樂套件，例如已標配有 Burmester 環場音響系統的 GLA 200 摘星版，即可使用 Apple Music 享受 Dolby Atmos 帶來的高品質體驗。

黑色內裝搭配灰色車縫線，安全帶也選用灰色相呼應。（陳大任攝）

林佩潔認為 KEYLESS-GO 套件將免鑰匙引擎啟動功能及車門解鎖、電動啟閉尾門、行李廂感應啟閉功能整合，用腳踢就可以開門，解放雙手，讓她有與車互動的感受，一氣呵成；她也注意到 THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調，不但能獨立調整前座左右兩席的溫度與風量，更可透過聲控方式操作，是相當貼心的科技配備。

64 色氛圍燈可依車主喜好展現出不同風格。（陳大任攝）

智能停車輔助系統讓林佩潔擁有十足的安全感，想去哪都可以。（陳大任攝）

這次試車一大重點是智能停車輔助系統，只要選定好偵測到的停車格位，車輛就會自動前進、後退、轉向來停進格位，當天記者只示範一次，佩潔立刻就能上手，而且玩得不亦樂呼，還想嚐試路邊停車、倒車入庫等不同的停車模式，她認為，這項功能可以大幅降低車主日常用車的負擔。

這趟短暫的小旅行，不僅享受 Mercedes-Benz 在 GLA 180 摘星版上展現的許多貼心設計，更實際體驗到最新的汽車科技。此外， 3 年免費的遠端套件功能（遠端天窗與車窗啟閉、遠端上鎖和解鎖、停車位置顯示等），也是對女性車主很有感的配備。

Mercedes-Benz GLA 各車款規配整理

資料提供：台灣賓士

