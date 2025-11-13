Steph Curry DRILLS the three to give the Warriors the lead 🎯



結束前役投13中4、僅拿11分低潮，勇士當家球星史蒂芬柯瑞13日單場飆進5顆三分球，攻下全場最高46分，其中光在第3節，他就包辦22分，搭配吉米巴特勒28分、8助攻與6籃板，勇士最後以125比120終結馬刺3連勝，目前7勝6敗，勝率重新超過5成。

柯瑞第3節投7中5，含三分球投5中3，9罰俱中，單節貢獻22分，這是他生涯第41次單節轟破20分，繼續穩居史上第1，排名第2的是布萊恩36次，詹姆斯31次位居史上第3；勇士也靠柯瑞第3節瘋狂火力，一舉超前比數，打完前3節，反以92比84領先。

馬刺末節持續猛追，打到最後3分11秒，馬刺追成108比112，可是勇士接下來打出7比2小高潮，其中包含吉米巴特勒的三分外線，把領先差距重新擴大到9分，卓雷蒙格林雖在最後33秒犯滿畢業，福克斯也在最後22秒投進三分球，可惜馬刺再也追不上了。

馬刺兩人完成大三元，文班亞馬貢獻31分、15籃板及10助攻，卻也發生8次失誤，卡特爾也有23分、10助攻與10籃板，可惜他們碰上柯瑞火力全開，也只能乖乖舉手投降。