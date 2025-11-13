高雄一名4歲男童因細故，被母親同居26歲男友要求與10歲哥哥一起半蹲受罰。不滿男童向他比出中指，導致他情緒失控，將男童推去撞擊陽台女兒牆。之後童童連續3天喊頭痛，直到昏迷倒地，母親才急送醫，最後因顱內出血陷入植物人狀態迄今。高雄地檢署依《刑法》兒虐致重傷罪起訴鄭男，並依「剴剴案」後上路的新法向法院具體求刑12年，為全國首例。

檢方調查，今年9月15日晚間，4歲男童與10歲哥哥在家吃餅乾掉屑在地上，男子叫兩兄弟掃地後又去陽台半蹲受罰。由於兩兄弟過去曾多次遭以「玩遊戲」「管教」為名的毆打，對他男向來心懷畏懼，男童這次卻心懷怒意無法抑止，向他比出中指挑釁。

男子見狀情緒失控，抓住男童頭部往後猛力撞擊陽台牆壁，導致顱內持續出血、頭部與身體多處瘀傷。之後三天，男童不斷哭喊「頭好痛」，卻未獲大人重視，直到第四天在家昏迷，母親才匆忙送醫。醫師檢查後發現男童枕部蜘蛛網膜下出血合併嚴重腦水腫及腦疝，傷勢明顯與猛烈撞擊一致，昏迷指數僅剩3。

檢方指出，男子到案後全盤否認，甚至拒絕測謊，但男童哥哥證述明確，加上驗傷報告、醫療鑑定與生活情境比對，足以認定男子長期凌虐2名幼童，其中男童傷勢已造成終身嚴重損害。

檢方認為，男子體格強壯、下手兇狠，犯後仍否認犯行，情節極為重大，因此具體求刑12年。「剴剴案」修法今年8月1日正式生效，兒虐致重傷刑度已提高至10年以上，本案為《刑法》兒虐條款修法後，全台第一起依新法起訴並求重刑的案件，檢方盼能對兒虐行為發揮明確嚇阻效果。

