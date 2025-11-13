高雄一名藍姓女子與林姓消防員分手後，誤以為是遭對方的新女友介入使兩人感情生變，從此心生怨懟，持續騷擾新女友小玉（化名）近3年。盜用小玉的照片與全名，在臉書「告白消防」粉專發文徵友，想「認識消防員當未來的另一半」。小玉得知後不堪其擾報警，高雄地院依違反個資法等罪判藍女徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林姓消防員於2022年與藍女分手，同年9月經友人介紹與小玉交往並穩定發展。藍女誤以為小玉是「第三者」，開始透過IG試圖聯繫小玉，但小玉不願回應，藍女仍持續以各種方式騷擾，時間將近3年。

藍女甚至在臉書「告白消防」，假借小玉口吻寫道：「一直嚮往警消，希望認識消防員當未來另一半……身體不好需要看中醫……希望未來的你能陪我走過美好時光。」貼文附上小玉本名與照片，導致她個資遭外流、名譽受損。

小玉與林男因此向警方報案，警方循IP紀錄與相關資料追查，鎖定藍女涉案。但藍女到案後全盤否認，辯稱案發時她人在高雄家教，不可能同時在台北登入粉專。法官審酌IP位置、行為模式與完整事證後，認為藍女說法難以採信，加上她盜用他人照片、姓名，未經同意公開發布，構成違反個資法等罪行，依違反《個資法》等罪判她6月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。